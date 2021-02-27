شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نتائج المرحلة السريرية للقاح الصينى مبشرة ولم يتم رصد أى آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة، أن المعايير التى اتبعتها الدولة المصرية للتعاقد على لقاحات كورونا ترجع إلى الأبحاث الإكلينيكية، ووضع الأولويات، وترخيص الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا الأربعة، والتفاوض مع الشركات لتوفير أكبر كميات فى أقل وقت ممكن.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، خلال لقائها مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أنه يفتح غدا الأحد باب التسجيل الإلكترونى لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما يوجد قاعدة بيانات لأصحاب الأمراض المزمنة وسوف يتم التواصل معهم للحصول على اللقاح، بالإضافة إلى التوجيه إلى الوحدات الصحية لأخذ دورهم فى التطعيم.

وأشار مستشارة وزيرة الصحة، إلى أن مصر شاركت بـ3 آلاف مواطن لتجربة القاح الصينى، للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، مؤكدة على أن النتائج مبشرة، ولم يتم رصد أى آثار جانبية خطيرة.