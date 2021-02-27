شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى الجديد: مصر تشهد نهضة حديثة بقيادة الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل إلى القاهرة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة فى جامعة الدول العربية الدكتور حمد سعيد الشامسى، وكان فى إستقباله بمطار القاهرة الدولى مساعد وزير الخارجية المصرى لشؤون المراسم السفير نبيل حبشى ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.

وكانت للسفير الشامسى كلمة قال فيها: "إن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية واستراتيجية تقوم على الثقة والتفاهم والمصير المشترك"، مشيراً إلى أن "المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، أسس لنهجٍ ثابتٍ وعلاقة متجذرة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين"، ولفت إلى أن "هذه العلاقة تطورت بمرور الزمن بفضل القيادة الامارتية الرشيدة لتصبح من أهم العلاقات الثنائية التى تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى مستندة إلى إرث ثرى وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية".

وأشاد السفير الاماراتى بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية فى عدة قطاعات رئيسية، لاسيما فى المجالين الاقتصادى والتجارى الذى نتج عنه زيادات سريعة فى معدل النمو التجارى بسبب إرتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية الذى استهدف مختلف القطاعات المصرية.

كما أشاد السفير، بالنهضة الحديثة التى تشهدها مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث باتت فى تحقق انجازات تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشاريع عملاقة تتميز بالديمومة والانتاجية، كما شهدت سباقاً محموماً بين التطور والتنمية وفق رؤية ثاقبة وواضحة تقوم على مواجهة التحديات الاقتصادية والمتغيرات المستمرة وتحقيق التنمية المستدامة وصولاً الى مناطق الأرياف.

ونوه الشامسى، للدور الريادى للقاهرة والذى يشكل ركناً أساسياً من أركان الحفاظ على الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط وركيزة مهمة من ركائز الأمن العربي.

وتطرق، إلى مكانة مصر الأيقونية فى دعم السلام ونشر معانى التسامح والاعتدال والخطاب الدينى الوسطى الذى يجنب المنطقة أفكار التطرف والارهاب بفضل الجهود الحثيثة التى يبذلها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين.

كما أكد السفير الشامسى، أن "الإمارات أضحت مصدر إلهام لجميع العرب بعد وصول مسبار الأمل لمداره تزامناً مع الذكرى الخمسين لتأسيس إتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للخمسين عام القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071".

وأوضح، أنه "عاما تلو عام، تتواصل مسيرة الإنجازات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتؤكد القيادة أن نهج "اللامستحيل" الذى تمضى به الحكومة لا يتوقف عند حدود معينة، وانما يتجاوز التحديات للوصول إلى انجازات تصب فى صالح الإمارات والعالم العربى والبشرية جمعاء".