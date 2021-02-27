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رئيس سيوة يتفقد أعمال النظافة ورفع القمامة من المناطق الأثرية بالواحة

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علي الشوكي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، صباح اليوم، أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بالمناطق الأثرية بالواحة وبعدة مناطق أخرى منها السوق، وشالي، والرمل، وشارع سمير بلال.

رافق رئيس المركز والمدينة خلال الجولة التفقدية محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، ومسؤولون من إدارات المتابعة الميدانية، والعلاقات العامة بمجلس المدينة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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