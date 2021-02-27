شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيوة يتفقد أعمال النظافة ورفع القمامة من المناطق الأثرية بالواحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، صباح اليوم، أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بالمناطق الأثرية بالواحة وبعدة مناطق أخرى منها السوق، وشالي، والرمل، وشارع سمير بلال.

رافق رئيس المركز والمدينة خلال الجولة التفقدية محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز، ومسؤولون من إدارات المتابعة الميدانية، والعلاقات العامة بمجلس المدينة.

يأتى ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.

سيوة