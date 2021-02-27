شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم كمساري حصّل تذكرة كاملة من راكب عمره 9 سنوات: «مُلم باللوائح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بتكريم مشرف قطار «كمساري»، وذلك بالحفاظ على موارد الهيئة وذلك بأن أصر على تحصيل قيمة التذكرة كاملة من راكب عمره ٩ سنوات.

وأوضح بيان للهيئة، أن سبب التكريم يعود إلى واقعة حدثت بين مشرف القطار وأحد الركاب اثناء رحلة، حيث أصر خلالها الراكب على قطع نصف تذكره لنجله البالغ من العمر تسع سنوات، ألا أن إصراره قوبل بالرفض مع عدم التجاوز من جانب المشرف، وذلك لإلمامه باللوائح المنظمة لذلك.

وقال البيان في ضوء توجيهات وزير النقل تم إستدعاء مشرف القطار عبدالله عبدالمعبود القطار وإخطاره بطلب الوزير بتكريمه والشكر لمجهوداته وانضباطه لتكريمه وتحفيزه نظير يقظته في العمل وإلمامه بواجبات ومهام وظيفته.

وأثناء اللقاء، أثنى رئيس الهيئة على حرص مشرف القطار على تحصيل حقوق الهيئة المالية، من خلال إلمامه باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مع عدم تعديه على حقوق الركاب أو إهدارها.

كما عبر المهندس أشرف رسلان عن تمنياته لجميع العاملين اتخاذ تلك النماذج المشرفة قدوة في العمل، مع عدم إغفاله للتأكيد مجددًا على العاملين بحسن معاملة الجمهور.

واختتم رئيس الهيئة اللقاء بتسليم مشرف القطار شهادة تقدير والتوجيه بصرف مكافأة مالية، تشجيعًا له وتحفيزًا على مواصلة العمل بذات اليقظة مع تمنياته لجميع العاملين ببذل أقصى الجهد في سبيل الارتقاء بالمرفق وخدماته المقدمة لجمهور الركاب.