شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على قبول 23400 طالب وطالبة للعام الجامعي 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس جامعة جنوب الوادي في جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا، برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، على قبول 23400 طالب وطالبة للعام الجامعى 2021، وعلى تحديد موعد تنفيذ نشاط الأسبوع البيئي الثالث عشر خلال الفترة من 3– 8 أبريل 2021، وعلى تفعيل شعبة الجغرافيا للشعبة العامة بكلية التربية بالغردقة بدءا من العام الجامعي 2021/2022 لأبناء البحر الأحمر.

كما وافق المجلس على تعيين الدكتور محمود سيد عبدالصادق، في وظيفة أستاذ بكلية العلوم، وعلى تعيين الدكتور بدرية حسن علي حسن، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية، والدكتور زمزم مرعي أحمد درويش، في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الآداب، والدكتور شريف نصر أحمد حسن في وظيفة أستاذ مساعد بكلية الحقوق، وعلى التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور دعاء عبد الراضي عبداللطيف والدكتور نورا عبد العاطي حسن والدكتور حجاجي جابر عباس محمود بكلية الآداب والدكتور زهراء بسطاوى محمد عبد القوى بكلية الزراعة والدكتور ماري مرقس عزيز بكلية التربية النوعية والدكتور ياسر عبد الرؤوف محمد على بكلية طب الفم والاسنان والدكتور اسراء احمد محمد محمد بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال.

كما وافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لـ11 طالبا ومنح درجة الماجستير لـ32 طالبًا من مختلف كليات الجامعة، ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور نوفمبر 2020 درجة البكالوريوس في الطب بنظام الساعات المعتمدة وعددهم 181 طالبا وطالبة من كلية الطب ومنح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية دور مايو 2020 درجة دبلوم المعاهد الفنية الصحية وعددهم 115 طالبا وطالبة من المعهد الفني الصحي التابع لكلية الطب ومنح الطالب الناجح بالسنة النهائية دور يوليو 2020 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الإسلامية كلية الآداب بنظام التعليم المفتوح طبقا لاتفاقية الشراكة مع جامعة عين شمس.