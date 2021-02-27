شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 5 مراكز للدورس الخصوصية في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذ حي ثالث الإسماعيلية، حملة لتشميع أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة أرض الجمعيات، طبقا لتشديدات اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

كما قام حي ثان بغلق وتشميع سنتر آخر للدروس الخصوصية بشارع المحلة بدائرة ثان، وقام مركز القنطرة غرب بغلق مقرين للدروس الخصوصية للثانوية العامة في المجاورة السابعة خلف مدرسة الصنايع بنات وفي المجاورة الثالثة خلف مدرسة الفاروق عمر، وتم تشميعهما وتحويل المعلمين إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.

كما تم غلق مركز للدروس الخصوصية بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وتشميعه.