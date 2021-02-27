شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تنفيذ 5 محطات وسيطة ثابتة و7 متحركة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات؛ تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات (البيئة، التنمية المحلية، التخطيط) والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ أعمال البنية التحتية (المتضمنة رفع التراكمات التاريخية، إنشاء محطات وسيطة ثابتة/متحركة، إنشاء مدافن صحية) وكذلك متابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين تلك الوزارات ووزارة الإنتاج الحربى بشأن تأهيل مصانع تدوير ومعالجة المخلفات لإنتاج وقود مرفوضات وسماد عضوي، مشيدة بالتعاون بين الجهات المعنية لتنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة وإحداث تغيير كبير في مستوى النظافة بجميع المحافظات وإعادة الشكل الجمالى الحضاري للشارع المصرى من جديد وتحقيق رضا المواطن عن المنظومة، مؤكدة على متابعة تنفيذ البنية التحتية التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية.

أكدت وزيرة البيئة انه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم تنفيذ عدد (5) محطات وسيطة ثابتة وعدد (7) محطات متحركة وتسليمهم إلى المحافظات المختصة ـ وجارى الانتهاء من تنفيذ عدد (19) مدفن صحي وعدد (2) مصنع معالجة وتدوير المخلفات. مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط لعقد اجتماعات مع السادة المحافظين لاستعراض ما تم على أرض المحافظات فيما يخص برامج المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات وما تتضمنه من تطوير البينة الاساسية من محطات وسيطة ومدافن صحية ومصانع للمعالجة والتدوير، وكذا مناقشة الخطط التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.