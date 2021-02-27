شكرا لقرائتكم خبر عن حالة غش و159 تغيبوا.. انتظام ٦٨٦٥ طالبًا في امتحانات جامعة الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، إنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة في الفترة الصباحية لليوم الأول السبت ٢٧-٢-٢٠٢١ كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ٧٠٠٦ طالبًا وطالبة.

فيما كان عدد الحضور ٦٨٦٥، وقد بلغ عدد الغياب ١٥٩، منهم ٢٢ تقدموا بعذر، و١٣٧ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٤ طلاب قاموا بتأدية امتحاناتهم داخل لجان خاصة، فيما تم ضبط حالة غش واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة معها. ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.