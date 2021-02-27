شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب» تناقش الحساب الختامي لـ«قطاع الاعمال».. وموازنة الهيئات الاقتصادية و«الصحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تبدا غدا الأحد، تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للمجلس.

وتناقش اللجنة في اجتماعاتها، تنفيذ توصياتها التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، فيما يخص وزارة الصحة والسكان، ومناقشة حساب ختامي موازنة كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2019/2020

كما تناقش اللجنة حساب ختامي موازنة كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة القومية لسلامة الغذاء عن السنة المالية 2019/2020.

و تبحث اللجنة موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للصناعات الكيماوية في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

و تناقش اللجنة موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للصناعات الدوائية والشركة القابضة للغزل والنسيج في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019.

و موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشركة القابضة للتشييد والبناء في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019

بالاضافة إلى بحث موقف نتائج أعمال كل من الشركة القابضة للنقل البحري والبري ومصر القابضة للتأمين في ضوء علاقتهما بالموازنة العامة للدولة ومن واقع القوائم المالية للسنة المالية 2018/2019. كما تناقش حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الاعمال العام عن السنة المالية 2019/2020