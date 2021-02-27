شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع الكشف الطبي على ١٦٠٠ مريض بالقافلة العلاجية بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وخطة وزارة الصحة والسكان، ومديرية الشؤون الصحية بالشرقية، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وبإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة في المناطق النائية بالمحافظة، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية بيشة عامر التابعة لمركز ومدينة منيا القمح، والتي استمرت لمدة يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم، بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، منها «الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، الرمد، أنف وأذن»، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٦٠٦ مرضى من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٦ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لمنسقة القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية، وجميع المشاركين في هذا العمل، لخدمة المرضى والمواطنين بالمحافظة.