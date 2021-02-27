شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يتابع انتظام العمل بـ«دلتا ماركت» ومخزن جملة أبوكبير التابعين للشركة العامة لتجارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بزيارة تفقدية لدلتا ماركت بأبوكبير، أحد منافذ صرف السلع التموينية للمواطنين والتابع للشركة العامة لتجارة الجملة والمُقام على مساحة 120 مترا مربعا.

واطمأن الوزير والمحافظ على توافر السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية عن طريق الشراء المباشر، أو من خلال الغير بما في ذلك تجارة الجملة ونصف الجملة والتجزئة، بالإضافة إلى توفير وتوزيع سلع المنظومة الجديدة البديلة للسلع التموينية، وذلك من خلال فروع ومخازن الشركة.

وانتقل وزير التموين ومحافظ الشرقية لتفقد مخزن جملة أبوكبير والمُقام على مساحة 2500 متر مربع، ويقوم بتوريد سلع تموينية بقيمة 16 مليون جنيه، لعدد 139 تاجر بقال تمويني و68 منفذ جمعيتي بإجمالي 207 تجار ومنافذ، لتحقيق الاستفادة لـ 360 ألف مواطن بإجمالي 120 ألف بطاقة تموينية، حيث إن المخزون يكفي لثلاثة أشهر ونصف، ويضم المخزون الاستراتيجي 230 طن أرز، و75 ألف كرتونة زيت، و150 طن مكرونة، و28 صنفا آخر، موزعة على البقالين ومنافذ التموين وقرى مركز أبوكبير.

وأضاف وزير التموين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية، مهتمة بوجود خط استراتيجي من السلع الغذائية في جميع المحافظات، لتلبية احتياجات المواطنيين ولإعادة التوازن إلى السوق عند المغالاة في الأسعار، وكذلك عند شح المعروض منها وذلك بقصد منع الاحتكار الذي يسبب الغلاء، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين لتخفيف العبء عنهم.