شكرا لقرائتكم خبر عن لتخفيف الأحمال على الشبكات.. وزارة التعليم: تقسيم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ابتداءً من غد الأحد ٢٨ فبراير، سيتم تقسيم حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على حسب المحافظة.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتعديل طفيف في المواعيد، يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

ويستكمل الطلاب الامتحانات وفقًا للجداول المرفقة التي توضح مواعيد كل محافظة على حدة.

التعليم: تقسيم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات

التعليم: تقسيم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات

التعليم: تقسيم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات

التعليم: تقسيم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لتخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات