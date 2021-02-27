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بعد سقوط السيستم.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة لن تدار بنفس الشبكات

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ردا على مخاوف سقوط السيستم بامتحانات الثانوية العامة، «أنه لا علاقة للبناء الفني أو التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة، بهذه الجولة من الامتحانات.

وأضاف شوقي، في تصريحات له عبر جروب «أدعم د. طارق شوقي» عبر تطبيق واتساب، «وبالتالي الربط بينهما لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الأساس».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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