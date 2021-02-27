شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه أسوان: رفع كفاءة محطات الصرف ضمن خطة الإحلال والتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس رفعت إسماعيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بأن خطة الإحلال والتجديد لشبكة المياه تتضمن رفع كفاءة محطات الرفع للصرف الصحى، ومنها محطات بركة الدماس والجوزيرة وسعد زغلول والبشارية و13 بالشلال كمرحلة أولى، فيما سيتم العمل في محطات الكرور وكيما 9، وكيما 10، فضلاً عن استكمال الأعمال بمحطة الجوزيرة كمرحلة ثانية.

واشار إلى أنه في نفس الوقت جار إحلال وتجديد الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى بالشوارع والمناطق الداخلية، مثل شوارع مستشفى أسوان العسكرى القديم والمطار والحدادين والبركة والمدارس وسعد زغلول والحارث والشواربى بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات المرحلة الثانية لمياه الشرب والصرف الصحى من أجل القضاء نهائياً على مشاكل الطفح المتكررة في هذه الشوارع.

وأضاف إسماعيل أن المرحلة الثانية ستشمل أيضاً مشروعات لتحسين كفاءة خدمات مياه الشرب في مناطق الشيخ هارون ومطلع الإذاعة إلى جانب مناطق وسط المدينة والزيداب والسيل الريفى وكورنيش النيل.