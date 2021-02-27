شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرص تملك مزرعة زيتون بمطروح ومشروع تسمين الأغنام بتمويل مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مقترح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتاهية الصغر بالمحافظة، لتوفير تمويل لمشروعات الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل لهم خاصة في مجال الثروة الحيوانية والزراعية، مع إعلان مديرية الزراعة بمطروح عن تلقى الطلبات لمشروع الشباب بإنشاء مزارع زيتون على مساحة من 2- 3 أفدنة وتمويلها من خلال جهاز تنمية المشروعات.



أوضح المهندس حسام صالح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بمطروح، أن تمويل مشروعات الشباب في مجال الثروة الحيوانية يستهدف كذلك مشروعات مثل: (تسمين عجول – جاموس حلاب – تربية الجمال– تربية الأغنام) بقيمة تمويل تبدأ من 10001 جنيه حتى مليون جنيه مصرى بسعر عائد 5% للشراء ورؤوس (الماشية والتسمين والحلاب والجمال والأغنام)، بالإضافة إلى توفير رأس المال العامل اللازم للتغذية والأدوية والمستلزمات الخاصة بالعلاج البيطرى.



أوضح أن المستندات الرسمية المطلوبة:

١- مستخرج حديث من السجل التجارى – البطاقة الضربية - حطاب بمعاينة من الطب البيطرى للمزرعة.

2- صورة بطاقة الرقم القومى للعميل الضامن.

3- عقد إيجار أو تمليك لمقر النشاط.

4- موقف تأمينى وضريبي.

5- صحيفة الحالة الجنائية للعميل.

6- الموقف من التجنيد للذكور.

أشار مدير جهاز تنمية المشروعات إلى العرض على محافظ مطروح للتوجيه بدراسة ضم عرض الجهاز بتوفر تمويل مشروعات تنمية الثروة الحيوانية إلى الإعلان الذي قامت به مديرية الزراعة، مع إمكانية إصدار خطاب تخصيص بالأرض أو إيجار بحق الانتفاع لمدة التمويل حتى يتم إصدار المستندات الرسمية لمشروعات الشباب وتوفير الاستقرار للمشروع من خلال مدة التمويل وتيسيرا على الراغبين في إقامة مثل المشروعات في توفير المستندات اللازمة.