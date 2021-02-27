شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 38200 طفل ضد شلل الأطفال في الوادي الجديد غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إنه تم الاستعداد لتنفيذ حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، التي ستنطلق غدا الأحد، 28 فبراير، وتستمر 4 أيام، ومن المستهدف تطعيم 38200 طفل من عمر يوم حتى خمس سنوات، مؤكدا تشكيل 226 فريقا طبيا ثابتا ومتحركا، لتطعيم الأطفال، وأن التطعيم يتم في الوحدات الصحية والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل، ويتم من منزل إلى منزل، ولا توجد أي موانع للتطعيم.

وأوضح أن وزارة الصحة وفرت التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال بالمحافظة، ضمن برامج الوزارة، للاهتمام بصحة الأطفال، باعتبارهم من سيقودون المجتمع نحو الأفضل.