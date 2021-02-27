شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي يرد على ما حدث في امتحان الصف الأول الثانوي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على استفسارات المعلمين وأولياء الأمور، حول المشكلات التقنية التي حدثت خلال امتحاني اللغة العربية والأحياء، لطلاب الصف الأول الثانوي، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم السبت، داخل المدارس.

وقال شوقي، في تصريحات عبر جروب «ادعم د. طارق شوقي»: «للعلم تمكن 552 ألفا و936 طالبًا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية، بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبًا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%».

وتابع شوقي: «بالتالي الدقة تقتضي أن نقول إن هناك مشاكل شبكات لـ ١٠٪؜ من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضٍ لنا، وقد عملنا مع الاتصالات، وستتلاشى غدا إن شاء الله».

وأنهى حديثه قائلًا: «لا داعي للقفز على هذه الاستنتاجات».