شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الفيوم: إحلال وتجديد 4 آلاف و450 متر طولي لشبكات مياه الشرب بمركز أطسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، بأنه جارى عمليات الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمركز أطسا بنحو ٤ آلاف و٤٥٠ متر طولى وذلك للمواسير المتأكلة أو المتواجدة على أعماق داخل باطن الأرض أو المواسير من نوع اسبستوس ومن أجل تحسين نوعية المياه وضغوطها.

وأكد، في بيان، أن الشركة تسعى جاهدة من أجل تغيير كافة الشبكات الخاصة بمياه الشرب من خلال عمليات الاحلال والتجديد وفق خطة ومنهجية تنتهجا الشركة وخاصة الشبكات التي تم إنشاؤها منذ عدة سنوات.

وأضاف رئيس الشركة أن القرى المستهدفة ضمن خطة الاحلال والتجديد داخل مركز اطسا هي عزبة الجبل بنحو ١٠٠٠ متر طولى قطر ٦بوصة قرية منشأة ربيع ١٢٥٠ متر قطر ٤ بوصة عزبة قلمشاة ٧٠٠ متر قطر ٤ بوصة كفر الزعفرانى ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة منية الحيط ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة عزبة سلام ٥٠٠ متر قطر ٤ بوصة.