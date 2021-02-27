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رفع 120 طن قمامة في حملة نظافة بالإسماعيلية

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أمل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية برفع 120 طنًا من القمامة، وذلك بمشاركة مركز ومدينة الإسماعيلية، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة بالحي.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع وإزالة تجمعات الرمال بحمولات وصلت إلى حوالي 13 طنًا تقريباً بقرية الفردان، و30 طنًا بعين غصين، و200 طن بمنطقة الطريق البديل لمدخل عزبة الحلوس وأبوآدم، وعلى جانب آخر قامت مراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب وأبوصوير وفايد بمتابعة خطة منظومة النظافة للارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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