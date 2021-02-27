شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 120 طن قمامة في حملة نظافة بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت رئاسة حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية برفع 120 طنًا من القمامة، وذلك بمشاركة مركز ومدينة الإسماعيلية، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة بالحي.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع وإزالة تجمعات الرمال بحمولات وصلت إلى حوالي 13 طنًا تقريباً بقرية الفردان، و30 طنًا بعين غصين، و200 طن بمنطقة الطريق البديل لمدخل عزبة الحلوس وأبوآدم، وعلى جانب آخر قامت مراكز القنطرة شرق والقنطرة غرب وأبوصوير وفايد بمتابعة خطة منظومة النظافة للارتقاء بمستوى النظافة بالمنطقة.