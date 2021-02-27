شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشيد بالجهود الكويتية نحو المصالحة ويؤكد دعم مصر للتضامن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاه دعم التضامن العربى بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر عن سائر الأمة العربية وصون أمنها القومي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية والسفير الكويتى بالقاهرة محمد صالح الذويخ.











