شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «نضف وازرع شجرة» في الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق جهاز التطوير والتجميل بمحافظة الإسماعيلية، مبادرة «نضف وازرع شجرة»، برعاية اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، تحت إشراف المهندسة تغريد أبوالسعود مديرة جهاز التطوير والتجميل بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

تهدف المبادرة إلى القضاء على بؤر القمامة وتحويلها لمرافق جمالية تليق بالإسماعيلية وسابق عهدها.

في مستهل المبادرة، تم تجميل ميدان الملك فهد بطريق البلاجات وميدان عرابي بنطاق حي أول وميدان أحمد جويلي بالطريق الدائري، وذلك بالتعاون مع مديرية الطرق ومركز ومدينة الإسماعيلية والذي يعدوا من أهم ميادين الإسماعيلية.

أطلاق مبادرة " نضف وأزرع شجرة " بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية

أطلاق مبادرة " نضف وأزرع شجرة " بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية