شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة ماجستير تكشف مستقبل صحافة الموبايل في الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الباحث راشد صلاح أبورمية، رسالة ماجستير عن دور صحافة الموبايل في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الأحداث الجارية، وذلك تحت إشراف

الدكتورة أميمة عمران استاذ الصحافة ورئيس قسم الإعلام جامعة اسيوط، وأ.م. د/ منى طه محمد أستاذ الصحافة المساعد بكلية الآداب جامعة المنصور.

تعد هذه الدراسة من الدراسات القلائل التي تناولت صحافة الموبايل ودورها الفاعل في تشكيل اتجاهات الجمهور وكونها وسيلة من وسائل الإعلام الجديد.

وأوصت الدراسة بتدريس مواد دراسية في كليات الإعلام وأقسامه عن موضوع «صحافة الموبايل»، وتدريب الطلاب على التعامل الإعلامي الصحيح عبر صحافة الموبايل في تغطية الأحداث.

الباحث راشد صلاح أبو رمية يناقش رسالة الماجستير عن دور صحافة الموبايل في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الأحداث الجارية

والاهتمام المؤسسات الصحفية بتنمية الوعي الرقمي باستخدام صحافة الموبايل من قبل الصحفيين في الفترة الحالية، لما لها من انتشار واسع وتفضيل من قبل الجمهور.

كما توصي بالاتجاه إلى الاستثمار في صحافة الموبايل باعتبارها من وسائل «إعلام المستقبل»، والنظر إليها من مدخل توظيف الإيجابيات، مثل الاستفادة بـ«الصحفيين المؤثرين» على مواقع التواصل الاجتماعي وصحافة الموبايل، وهم صحفيين يتمتعون بمتابعة كبيرة، في التوعية والتثقيف للجمهور.

وتوعية الصحفيين بالأشكال الصحفية الجديدة وخاصة الأخبار العاجلة والوسم (الهاشتاج)، لما لهما من متابعين عبر صحافة الموبايل.

واكدت ضرورة ضم صحفيين الموبايل والصحافة الإلكترونية إلى نقابة الصحفيين ليتمكنوا من إتمام عملهم الصحفي دون التعرض لمشكلات من قِبل السلطات.

الباحث راشد صلاح أبو رمية يناقش رسالة الماجستير عن دور صحافة الموبايل في تشكيل اتجاهات الجمهور المصري نحو الأحداث الجارية

والاهتمام الجهات التنفيذية بتفعيل إجراءات الضبط القانوني للنشر الإلكتروني عبر صحافة الموبايل وهو ما يزيد من نزاهة المعلومات وعدم انتهاك خصوصية الآخرين.

وضرورة أن يقوم صحفي الموبايل باتباع الإجراءات اللازمة لحماية أجهزته ومعلوماته من السرقة والاختراق.