شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الإسماعيلية» تستعد لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، استعدادات مديرية الصحة بالإسماعيلية، تحت إشراف دكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم إلى 5 سنوات، والتي تبدأ من الأحد الموافق 28 فبراير الجاري حتى الأربعاء الموافق 3 مارس 2021.

كما أعلنت «الصحة» أنه لا توجد آثار جانبية للتطعيم، كما ستوجه الصحة فرقًا متنقلة إلى الوحدات السكنية بالقرى والمدن من 8 صباحًا إلى 5 مساءً، بالإضافة إلى فرق ثابتة في المراكز الطبية من 8 صباحًا إلى 8 مساءً، ووحدات طب الأسرة في جميع الإدارات الصحية بمحافظة الإسماعيلية.