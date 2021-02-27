شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطرق بشوارع مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن قيام حملة مكبرة لفرض الانضباط وإزالة إشغالات الطرق المخالفة بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي والكيلو 1 وموقف الكيلو 2 بالطريق الدولي.

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التحفظ وإزالة إشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي.

وأكد «جاب الله»: «نحن مستمرون بالدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحًا ومساءً لرفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية».