شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة إشغالات الطرق بشوارع مطروح والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسي مطروح، عن قيام حملة مكبرة لفرض الانضباط وإزالة إشغالات الطرق المخالفة بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي والكيلو 1 وموقف الكيلو 2 بالطريق الدولي.
وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح أنه تم التحفظ وإزالة إشغالات الطريق المخالفة للمحال التجارية بشوارع التهريب والتحرير وشكري القوتلي.
وأكد «جاب الله»: «نحن مستمرون بالدفع بحملات مكبرة على فترتين صباحًا ومساءً لرفع والتحفظ على جميع أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية».
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