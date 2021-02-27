شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع بدء الامتحانات.. وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام أتوبيسات نقل المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، انطلاق وانتظام حركة تشغيل الأتوبيسات الخاصة بنقل المعلمين يوميًا من مدينة مرسي مطروح إلى مقار مدارسهم بإدارات سيدي براني والضبعة والنجيلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجّه وكيل الوزارة مسئولي الحملة الميكانيكية بضرورة المتابعة المستمرة لحركة سير الأتوبيسات لادارات النجيلة وبراني والضبعة ومتابعة انتظام مواعيد قيامها لضمان الوصول للمدارس والقيام بأعمال الامتحانات على أكمل وجه.

يضطر المعلمين الذين يشرفون على اداء الامتحانات للطلاب دون الجامعى بمدارس مطروح خارج مدينة مرسى مطروح يضطرون إلى الانتقال بين مراكز المحافظة باتوبيسات توفرها التربية والتعليم بأجر مشترك بين المعلم والمديرية نظرا لبعد المسافات بين عاصمة المحافظة في مرسى مطروح وبين مدن الحافظة الأخرى التي لا تقل مسافة أقرب مدينة منهم عن 70 كيلو متر ذهابا ومثلها في العودة.