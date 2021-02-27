شكرا لقرائتكم خبر عن «هي تعمل».. مبادرة «القوى العاملة» لدعم البائعات المتجولات في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق وزير القوى العاملة، محمد سعفان، واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم السبت، مبادرة «هي تعمل» للبائعات الجائلات برعاية المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وسلم الوزير، في إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، عربة للبائعات الجائلات، تنفيذا لخطة لتسليم ٢٥ عربة سنويا مجانا دعما من رجال الأعمال بالمحافظة لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات الجائلات وتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل مبادرة الرئيس «حياة كريمة».

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، والمهندسة علا محيلبة رئيس مجلس إدارة جمعية الصرح لحماية الصناعات النسيجية بالإسكندرية.

حضر التسليم وكيل المديرية صبحي ملك، ومدير إدارة وحدة المساواة والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية زاهيا السبخى.

25 عربة من رجال الاعمال للبائعات الجائلات بالاسكندرية

25 عربة من رجال الاعمال للبائعات الجائلات بالاسكندرية