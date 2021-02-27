شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يضع حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة» بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، اليوم، حجر أساس مشروع «تحيا مصر المنصورة»، داخل حديقة الهابى لاند بمدينة المنصورة، والمزمع انشاؤه على 14 مكان بينهم قصر ثقافة المنصورة وحدائق الهابى لاند وعروس النيل وصباح الخيريا مصر، ويشمل مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية في مدينتي المنصورة وطلخا .

وقال «الوزير» إن المشروع يستهدف استغلال أرض حديقة الهابى لاند وأرض التلاجة وأرض السكة الحديد بطلخا، وإنشاء ممشى أهل مصر بالمنصورة لإقامة مشروعات متنوعة فندقية وسكنية وإدارية وترفيهية وخدمية، تقدم للدولة عوائد تنموية كبرى فضلا عما تقدمه من عائد مجتمعي للمواطنين .

وفتح الفريق كامل الوزير، حوارا مع أعضاء مجلس النواب، وعدد من المواطنين، حول المشروع وأهميته، وأكد أن من حق كلية الهندسة جامعة المنصورة الإشراف على تنفيذ المشروع على أن يتم تنفيذ نفس النماذج التي تم وضعها وتنفيذ نفس التصورات، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني للسير في أعمال التنفيذ لحزمة المشروعات التي أقرها رئيس الجمهورية بمحافظة الدقهلية تحت مسمى مشروع «تحيا مصر المنصورة».

ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136 ألف متر مربع ويضم عدد من المشروعات تشمل «مشروع المنصورة جيت»، على أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي وحديقة عامة وبرج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية، ومشروع «المنصورة جراند» على أرض الثلاجة وهو عبارة عن برج برجين تجاري، إداري، سكني، ومشروع «المنصورة بلازا» أعلى أرض الهابي لاند وسكن ونادي السكة الحديد ويتكون من: مركز طبي إداري استثماري وأبراج سكنية و2 فندق 4 نجوم، بالإضافة إلى تطوير حديقة عروس النيل، وكذا مشروع «المنصورة داون تاون» على أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وأبراج سكنية.

يتضمن المشروع «ممشي أهل مصر» بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلى كوبري طلخا، وفي إطار المشروع يتم دراسة تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة .

وأكد «الوزير» أن المشروع سيبدأ على الأراضى المملوكة للسكة الحديد وسوف يستكمل مناقشات باقى المناطق مع الوعد بالحفاظات على مساحات خضراء وعدم قطع الأشجار المعمرة.