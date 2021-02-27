شكرا لقرائتكم خبر عن «نقل الإسماعيلية»: تطوير الطرق بتكلفة 17 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكملت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، مدير المديرية، خطة المحافظة لعام 2020- 2021، التي تضمنت تغطية الشارع الفاصل بين المرحلة السابعة وأرض الجمعيات بالطبقة الأسفلتية بطول 1200 متر وعرض من 12: 15 مترًا، وعمل الطبقة الأسفلتية بشارع التأمين الصحي الفاصل بين المرحلة السابعة وأرض الجمعيات ضمن مشروع خطة رصف الأحياء الثلاثة بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وتم رصف شارع المروة بجوار حديقة التليفزيون، وعمل الطبقة الأسفلتية بشارع محمد الدرة «البيارات» وغرف لصرف مياه الأمطار، ضمن مشروع رصف الفروسية والبيارات والحرفي بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، كما استكملت «الطرق» مشروع رصف طريق جبل مريم وعين غصين والضبعية، ضمن مشروعات تطوير الطرق بمركز ومدينة الإسماعيلية بتكلفة اِجمالية 17 مليون جنيه، وعلى جانب آخر تستكمل «الطرق» تطوير ميدان مصطفى كامل بحي أول.