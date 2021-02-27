شكرا لقرائتكم خبر عن سيوة تعقّم وتطهر لجان امتحانات الثانوية الفنية والعامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، إنه تم رش وتطهير مقار لجان الثانوية العامة والأزهرية والفنية بمركز ومدينة سيوة، إذ تم رش وتطهير المدارس الآتية: مدرسة الصفا الثانوية التجارية، سيوة الثانوية المشتركة، المعهد الأزهري، مدرسة سيوة الثانوية الزراعية.

كما تم رش وتطهير جميع مقار لجان امتحانات الثانويه الفنية، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الطلبة والمعلمين.

وهذا يأتى استمرارًا لتنفيذ توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بشأن تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتكثيف الجهود في أعمال الرش والتطهير للجان امتحانات الثانويه العامه والفنية.

يأتى ذلك تزامناً مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.