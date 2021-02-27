شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 468 مخالفة مرورية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لمرور أسوان، اليوم السبت، حملاتها المرورية اليومية على الطرق السريعة والداخلية على مستوى مراكز المحافظة.

وأسفرت الحملات- حسب بيان رسمي- عن ضبط 468 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، حيث تم ضبط دراجة نارية و2 توك توك دون ترخيص، والتصالح الفوري في 76 مخالفة، وتحرير 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 81 حالة لعدم قبول التصالح، و98 مخالفة تجاوز للسرعة، و110 مخالفات متنوعة.