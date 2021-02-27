شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن جبن رومي غير صالح للاستهلاك الآدمي في القنطرة شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديرية التموين بالإسماعيلية، تحت إشراف حامد إبراهيم، مدير عام مديرية التموين، حملة مكبرة بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، بهدف التأكد من مصدر المنتجات الغذائية من خلال حملاتها بالمنطقة الصناعية.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنعين في المنطقة الصناعية بالمدينة الجديدة بمركز ومدينة القنطرة شرق بدون ترخيص وبداخلهم 1312 كيلو جبن رومي، 900 كيلوجرام شرش لبن، 700 كيلوجرام ملح، 40 كيلوجرام زبدة جميعها مجهولة المصدر وتم التحفظ عليهم.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية باستكمال مديرية التموين للحملات على المحلات والمنافذ والمصانع للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 43 كيلو جرام مقرمشات بإحدى المحامص بحي ثان مجهولة المصدر، وتم ضبط 20 كيلوجرام لحوم بأحد محلات الجزارة مذبوحة خارج السلخانة، وقد تكون ناقلة للأمراض، وضبط 60 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحية بأحد المحلات بحي ثالث.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على الكميات المضبوطة، مشيراً إلى أن من أولويات الجهاز التنفيذي صحة المواطن.