شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم متحركة ولقاءات أدبية في قصر ثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، إذ أعدت ورشة فنية للتدريب على رسم البورترية بقصر ثقافة المنيا مع الفنانة إيمان ابو ستيت، بمكتبة الطفل.

وذلك بجانب، عرض أفلام رسوم متحركة للأطفال بعنوان «بالون الفرح» و«إقرا لطفلك»، وهى أفلام تهدف إلى حث الأطفال على القراءة وأهميتها في حياتنا.

عقد بيت ثقافة العدوه أمسية شعرية عن «الشعر الحديث» ودارت حول بعض الكتابات الشعرية لشعراء العدوه مثل مصر وطني للشاعر خالد غريب، وما هو الشعر الحديث وكتابة الشعر العمودي والشعر الحر، وتطرق فرج قطب إلى كيفية بناء القصيدة الشعرية وتحدث حمادة بباوى عن المحاسن البديهية في عموم الشعر.

ناقشت مكتبة الطفل والشباب بالروضة كتاب «التعديلات الدستورية» ناقشه محمود محي الدين أمين، كما يواصل قصر ثقافة أبوقرقاص ورش نادى العلوم، وذلك مع المدربة حنان عبدالجليل وتضمنت الورشة عمل نموذج للدورة الدموية، وتقديم شرح مما تتكون الدورة الدموية وكيفية عملها.