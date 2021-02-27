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«لم يراعِ القواعد المهنية».. «الوطنية للإعلام»: تحويل فريق نشرة التاسعة للتحقيق

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الهيئة الوطنية للإعلام تحويل فريق عمل نشرة التاسعة للتحقيق، نظرا لما بدر من فريق العمل، أمس الجمعة، حيث لم يراعِ فريق العمل ومذيعة النشرة القواعد والمعايير المهنية لما ارتكبوه من خطأ أثناء قراءة عناوين الأخبار.

وأكدت الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين احترافية وتميز كافة فرق عمل نشرة التاسعة الذين نقدر ونحترم جهودهم في العمل، وأن الخطأ وارد في العمل البشرى، ولكن انطلاقا من ثوابت الوطنية للإعلام باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين واحتراما وتقديرا لحق المشاهد، وأيضا المبادئ والأسس التي وضعتها الوطنية للإعلام في العمل داخل الاستديوهات فقد تم وقف فريق عمل نشرة التاسعة المذاعة أمس الجمعة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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