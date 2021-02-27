شكرا لقرائتكم خبر عن «لفتة إنسانية».. رئيس مدينة الحامول يكرّم عامل بعد إحالته المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، صباح اليوم السبت، فكيه عبدالرسول، العامل بمجلس مدينة الحامول لبلوغه السن القانونية للمعاش، متمنيًا له دوام الصحة والعافية.

أكد «يونس» لـ«فكيه»، أنه كان من خير الرجال أمانة وصدقا واجتهاد في العمل.

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم

تكريم