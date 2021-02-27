شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تلاشى مشكلة الشبكات بامتحان غدا للثانوى وما حدث اليوم غير مرضى لنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تمكن 552 ألفا و936 طالب وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالب/طالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%، وبالتالي الدقة تقتضي أن نقول هناك مشاكل شبكات لـ10%؜ من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا وقد عملنا مع الاتصالات وستتلاشى غدا ان شاء الله، متابعة: الا داعي للقفز على هذا الاستنتاجات.

وقال شوقى فى تصريحات اليوم:"لا علاقة للبناء الفني او التكنولوجي في امتحانات الثانوية العامة بهذه الجولة من الامتحانات وبالتالي الربط بينهما لا يجوز ولن تدار بنفس الشبكات من الاساس"

أعلنت وزارة التعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين تعذر عليهم أداء الامتحان من طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، لأية أسباب قانونية أو مرضية أو التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان وتم إثبات ذلك فى محاضر رسمية داخل اللجنة، سيتم إعادة الامتحان لهم فيما بعد داخل مدارسهم لاحقًا.

كما أدى 26624 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالى 30786 طالب/طالبة بنسبة حضور 86.6%.

الجدير بالذكر أنه حضر 620 ألف و133 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالى 656 ألفًا و834 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتى "اللغة العربية" و"الأحياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2020/2021، والتى تستمر حتى 8 مارس 2021