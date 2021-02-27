شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشيد بدور العاملين بالنظافة: "جزء رئيسى فى أى تطوير".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بعد تشكيله الجديدة بديوان عام الهيئة بالعباسية .

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة .

وأشار محافظ القاهرة أن عمال هيئة النظافة يؤدون عملهم تحت أى ظرف وهو مابدا واضحًا فى التعامل مع موجات الأمطار التى تعرضت لها العاصمة الفترة الماضية وكذلك خلال فترة مكافحة فيروس كورونا مؤكدًا تقديم كل الدعم المادى .

وحيا محافظ القاهرة شهداء هيئة النظافة الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية واجبهم بكل تفانى مشددًا على ضرورة استمرار التواصل مع ذويهم وتلبية احتياجاتهم عرفانًا لما قدموه.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه .

وطالب محافظ القاهرة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال .

كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الإهتمام بالجمع السكنى واحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية والغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الإعتماد بالكامل على ورش الهيئة فى عمليات الإصلاح ورفع كفاءة معدات الهيئة مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة ودراسة الاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة فى تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات .

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذى شارك فيه اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس من رؤساء الأحياء ومدير مديرية الصحة الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية وإحتياجات الهيئة لرفع كفاءة العمل بها .

وأنشأت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1983 وتضمن القرار اختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس الادارة والموارد المالية للهيئة ، ويتكون مجلس الادارة من رئيس مجلس الادارة ، ومستشار مجلس الدولة والسكرتير العام لمحافظة القاهرة ، والسكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومدير مديرية الشئون الصحية ، واستشاري بيئي ، ورئيس الادارة المركزية للمتابعة والرقابة ، ورئيس الادارة المركزية للانارة ، ورئيس الادارة المركزية للنظافة ، ورئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية والموارد البشرية ، والمستشار القانوني للهيئة ، والمستشار القانوني للمحافظ ، ورؤساء أحياء المرج والمطرية وحلوان والبساتين .

وفي نهاية الاجتماع قام مجلس ادارة الهيئة بمنح المحافظ درع الهيئة .