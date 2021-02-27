شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الطالبات فى أول أيام امتحانات التيرم الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/ 2021م، بكليات فرع البنات بمدينة نصر، والتى شملت كليات: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات.

الجولة التفقدية جاءت فى إطار متابعة رئيس الجامعة لانضباط سير العمل باللجان والوقوف على التزام الكليات والطالبات بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا؛ من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة لحصول برنامجين من برامجها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وشدد رئيس الجامعة -خلال الجولة- على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن فى أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وخلال جولته التفقدية للجان فرع البنات، أشاد رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية فى سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما أشاد رئيس الجامعة بتطبيق التوجيهات التى عممتها إدارة الجامعة على جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم، والتى طبقت على أرض الواقع والمتمثلة في: رش قاعات الامتحان وتطهيرها وتعقيمها، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطالبات؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطالبات.

بجانب ذلك، تأكد رئيس الجامعة من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبى الجامعة فى مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كل من، مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية، والدكتورة سعاد أبو المجد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تحية أبو شعيشع، عميدة كلية الدراسات الإنسانية للبنات، والدكتورة أميمة فهمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة أنيس، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وفى نهاية الجولة، وجه رئيس الجامعة الشكر لعمداء كليات فرع البنات والوكلاء؛ لجهودهم المخلصة فى سبيل توفير المناخ المناسب للطالبات لأداء الامتحانات، كما وجه الشكر للمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التى وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار فى مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة عدوى فيروس كورونا، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.