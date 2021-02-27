شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمیر دولة الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث رسالة خطیة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة مصر العربیة الشقیقة قام بتسلیمھا وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لدى لقائه بفخامته الیوم السبت خلال الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا إلى العاصمة القاھرة.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائیة الأخویة المتینة والوطیدة التي تربط بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.