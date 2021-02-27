وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يسلمان 9618 بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين؛ لرعايتهم اجتماعيًّا وصحيًّا وتأمينيًّا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وسلَّم الوزير ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، 9618 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية؛ تغطي الوفاة والعجز الكلي المستديم والجزئي، منها 8351 للعمالة غير المنتظمة و1267 لصغار الصيادين، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وصبحي ملك وكيل المديرية، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقوى العاملة.

وقال الوزير، في مستهل كلمته: "جئنا إلى صيادي الإسكندرية والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، وفاءً لما وعدت الدولة المصرية، وذلك في أول زيارة لكم قُمت بها للمحافظة والتقيت فيها صيادي بحيرة مريوط، وها نفي بالوعد بتسليم بوالص التأمين التي وعدت الدولة بها لتكون حماية لأسرهم من المخاطر التي قد يتعرضون إليها في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة؛ بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة"، مؤكدًا على أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الوزير أن المخاطر التي تتعرض إليها تلك الفئات يوميًّا في مجال عملها جعل القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعايتها؛ منها وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج إلى أن تزيد من الأرقام التي تستلمها في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.

وأكد سعفان أنه على العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في حالة الاحتياج إلى أي طلب التوجه إلى الإدارة الخاصة بهم بالمديريات وتقديم طلبهم لبحثه ودراسته وتقديمه إلى الجهات المختصة به بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديريات الخدمات.

وشدد سعفان على إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجانًا للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات، في أسرع وقت؛ حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات جاهزة لكل الجهات التي ترغب في تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات وبحث ما يمكن تقديمه لها.

وكان الوزير قد رحب، في بداية كلمته، بالمحافظ، على رعايته للاحتفال اليوم بتلك الفئة من الأيدي الخشنة التي يحبها الله ورسوله من العمالة غير المنتظمة والصيادين بالإسكندرية، مقدمًا الشكر لنواب الشعب من أعضاء البرلمان، واصفًا اليوم بأنه مشهد لتطبيق مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع في محافظة الثغر.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الوثيقة التي تقدمها الدولة اليوم للعمالة غير المنتظمة هدفها حماية الدولة المصرية من المخاطر التي يتعرض إليها عمالنا من البسطاء في أماكن العمل المختلفة؛ لتحمل الخير لهم وذويهم، تلك الفئة التي توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا منذ ما يقرب من عام وأكثر.

وأوضح الشريف أن الدولة المصرية لا تألو جهداً في توفير حياة كريمة لمواطنيها في كل أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن المحافظة جاهزة لتقديم أية مساعدة يحتاج إليها أي عامل من العمالة غير المنتظمة في أي وقت، في ظل الإمكانات المتاحة لها.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد رحب في مستهل كلمته بالوزير والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، مشيدًا بالدور الذي تقوم به وزارة القوى العاملة في الفترة السابقة وما تقدمه من دور بارز في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة من العمالة غير المنتظمة والصيادين.

وأكد ياسر سعيد، مدير المديرية، الدور الذي تقوم به الوزارة في الفترة الحالية؛ لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لكل الفئات الأكثر احتياجًا، وشمولهم تحت مظلة رعايتها.

وأوضح سعيد أن المديرية قامت بإعداد قاعدة بيانات لحصر وتسجيل تلك الفئات بكل قطاعاتها من خلال منظومة إلكترونية في ظل التحول الرقمي الكامل كأولى المحافظات في تطبيقه داخل الوزارة؛ لتقديم خدمة أفضل للمواطن من أبناء المحافظة.

وعرض مدير المديرية إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال عام 2020؛ حيث قدمت منحًا لـ16 ألفًا و421 عاملًا من المسجلين، بإجمالي مبلغ 8 ملايين و210 آلاف و500 جنيه، فضلًا عن تقديم رعاية صحية لـ 794 عاملًا من المسجلين.