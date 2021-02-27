الداخلية X أسبوع.. ضبط 2452 قضية آثار و972 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها.

وأسفر جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 612متهم، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كما أسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 28 عنصر إجرامي شديد الخطورة بنطاق مديرية أمن أسيوط، و972 قطعة سلاح ناري، و3 ورش لتصنيع الأسلحة البيضاء، و18 تشكيل عصابي، ضموا 43 متهماً، ارتكبوا 90 حادث سرقة متنوع، و105 قضية أحداث، وإعادة(17 سيارة مبلغ بسرقتها.

وفي مجال الأمن السياحي، تم ضبط 2452 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.