الأمن العام: ضبط 1731 تاجر مخدرات وتنفيذ 5012 حكما قضائيا في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، في ضبط 1731 قضية اتجار في المواد المخدرة ضمت 1879 متهما، وبحوزتهم 3 أطنان "بانجو وحشيش وهيروين وإستروكس"، بالإضافة إلى 63811 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع.

وحررت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد وزير الداخلية، 239157 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 39201 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3564 موقفا عشوائيا.

كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 210 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ420 سائق حافلات المدارس، وتبين إيجابية 9 منهم، وتنفيذ 5012 حكما قضائيا متنوعا.

وبفحص 994 مركبة، تبين مخالفة 304 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 6166 من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية 476 منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صورها وأشكالها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.