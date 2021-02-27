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"ليس مرضيا".. وزير التعليم: مشكلات شبكات لـ 10% من الطلاب خلال امتحانات اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تمكن 552 ألفا و936 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفا و213 طالبا وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%.

وأضاف شوقي، عبر أحد جروبات واتس أب: "بالتالي الدقة تقتضي أن نقول إن هناك مشكلات شبكات لـ 10% من الطلاب في امتحان اليوم وهذا غير مرضي لنا".

وتابع وزير التربية والتعليم: "قد عملنا مع الاتصالات وستتلاشى غدا إن شاء الله.. إذا لا داعي للقفز على هذا الاستنتاجات".​

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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