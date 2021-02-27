لمناقشة 3 ملفات.. "أبوشقة" يعقد اجتماعا موسعا مع شيوخ وقيادات الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- هاني رجب:

بدأ المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، منذ قليل، اجتماعا موسعا ضم شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخ"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الممنوح من أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبوشقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه.​