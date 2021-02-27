شكرا لقرائتكم خبر عن 6106 طالبا بالصف الأول الثانوي بأسوان يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام بأسوان، والبالغ عددهم ٦١٠٦ امتحانهم أونلاين على أجهزة التابلت في مادتى (اللغة العربية والأحياء) طبقًا لجدول الوزارة.

وأكد خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن المدارس التزمت بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية بدءًا من تعقيم وتطهير اللجان، مرورًا بالبوابة الإلكترونية للعقيم، وصولًا إلى قياس درجات حرارة الطلاب والتأكد من ارتداء جميع العاملين باللجان والطلاب الكمامات.

وبالنسبة لسير الامتحانات أكد أنه تمكن عدد كبير من الطلاب من الدخول على منصة الامتحان، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الدخول، وعلى إثر ذلك وحرصًا على مصلحة الطلاب، اتخذت المديرية كافة الإجراءات الإدارية اللازمة الواردة من الوزارة في هذا الشأن، وهو إثبات واقعة عدم دخول الطالب من خلال محضر رسمى، وإرسال هذه المحاضر إلى الوزارة، وفى انتظار قرارات الوزارة في هذا الشأن.

وفيما يخص امتحانات الأول الثانوى الفنى (صناعى- تجارى- فندقى- زراعى- مزدوج) فقد أدى اليوم الطلاب من لهم حق دخول الامتحانات والبالغ عددهم ١٣٩١٨ طالبا وطالبة امتحاناتهم (الورقية) في عدد من المواد المتنوعة، وسط إجراءات احترازية مشددة بجميع اللحان، ومرت امتحانات اليوم بسلام، ولم ترد أي شكاوى أو مشكلات من الطلاب أو أولياء أمورهم.