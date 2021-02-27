شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحامول يتفقد الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول يرافقه الدكتور علاء جودة، مدير الادارة التعليمية بالحامول، صباح السبت، بمتابعة المرور علي عدد من المدارس للتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

وشملت الجولة مدرستي الحامول الثانوية التجارية بنات ، والحامول الثانوية بنات التي بها امتحانات للتأكيد علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد مع الالتزام بلبس الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وذلك حفاظا علي سلامة ابنائنا الطلاب وهيئة التدريس وتذليل أي معوقات تعوق انتظام الامتحانات مع توفير مناخ هادئ للطلاب.

وكان في استقباله لبني عبد الغفار ، مديرة مدرسة الثانوية بنات ، مصطفي موسى مدير مدرسة التجارة بنات واكدت له أن الامتحانات تسير علي اكمل وجه ولا توجد أي مشاكل.