شكرا لقرائتكم خبر عن منع الاعتكاف وموائد الإفطار.. تعرف على شروط وضوابط الأوقاف لصلاة التراويح في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت وزارة الأوقاف اليوم السبت إقامة صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة .

وصرح د.نوح العيسوي ،وكيل الوزارة لشؤون المساجد، بأنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية و مراعاة مسافات التباعد ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة ، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار ، أو إقامة اعتكاف ، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات ، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة و الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين .

وأكد وكيل الوزارة لشؤون المساجد أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته ، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها ، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد ، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

وأصدرت وزارة الأوقاف شروطها بشأن تنظيم الإجراءات في المساجد خلال شهر رمضان المبارك، في ظل مساعي وقف انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الأوقاف إلغاء الاعتكاف في المساجد أو إقامة موائد الرحمن خلال الشهر المعظم، للعام الثاني على التوالي.

كما قررت الوزارة إقامة صلاة التراويح وفقاً للضوابط الاحترازية، حيث ستُقام صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

وشددت الأوقاف، على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، مشيرة إلى أنَّه سيتم أداء صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تُقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار أو إقامة اعتكاف.

وذلك مع استمرار بعدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كل الضوابط القائمة والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

ودعت وزارة الأوقاف للاقتصار في هذه المرحلة على فتح المساجد فقط دون الزوايا أو المصليات، وفي حالة الضرورة لعدم وجود مسجد نهائيًّا بالمنطقة يتمّ الفتح على قدر الضرورة بعد موافقة كتابية من مدير المديرية وتحت إشرافها بذات الضوابط المذكورة.

كذلك ضرورة المتابعة الجادة واليومية لحملات النظافة والتعقيم بالمساجد، وعدم إقامة أي دروس أو ندوات أو مقارئ أو أنشطة سوى أداء الصلوات الخمس فقط، وعدم تشغيل أي مبردات مياه أو نحوها داخل المسجد .