شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر في الاتحاد الأفريقي يبحث مع «أميرة الفاضل» استجابة أفريقيا لـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي السفير أسامة عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدي الاتحاد الأفريقي بالدكتورة أميرة الفاضل مفوضة الاتحاد الأفريقي للشئون الاجتماعية، حيث ناقشا التقدم المحرز على صعيد محاور استجابة الاتحاد الأفريقي لجائحة فيروس كورونا المستجد بما في ذلك عبر صندوق الاستجابة ومركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والأوبئة والاجتماعات القطاعية لوزرء الصحة الأفارقة.

وتم التركيز بشكل خاص على تحسين النفاذ الأفريقي للأمصال بشكل عادل ومتكافئ ويراعي ظروف القارة، وكذلك على آفاق مواصلة المساهمات المصرية الداعمة للاستجابة الأفريقية للجائحة والتعافي الصحي والإقتصادي بأفريقيا.