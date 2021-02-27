شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المنيا: ليس لدينا مانع في إقامة التراويح بجميع المساجد شرط الالتزام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، ليس لدينا مانع في إقامة صلاة التراويح، بجميع المساجد، شرط التزام الجمهور المترددين بالإجراءات الوقائية والاحترازية. للوقاية من وباء كورونا المستجد .

وأضاف «عبدالرازق» لدينا 4100 مسجد، يتم إقامة الصلوات فية يوميا، وفقا للإجراءات الاحترازية، حيث يتم متابعة أعمال النظافة والتعقيم بجميع المساجد، يوميا سواء من خلال لجان المديرية، أو من خلال الإدارات بالمراكز والقرى.

وأكد «عبدالرازق» الالتزام بتعليمات وزارة الأوقاف. في تنظيم عمليات الصلاة داخل المساجد، بينما لم تحدد بعض الإجراءات الخاصة بفتح المساجد، أو غلقها. مؤكدا ان ذلك مرتبط بمدي التزام الجمهور بالتعليمات الاحترازية .