شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكبر مصنع غير مرخص بالصعيد لإعادة تأهيل المحولات المسروقة والتالفة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مباحث الكهرباء في المنيا، بالتنسيق شركة الكهرباء، في فك لغز سرقة المحولات الكهربائية، تم ضبط اكبر مصنع غير مرخص، في صعيد مصر، بالصحراء الغربية، بمركز سمالوط، شمال المنيا، يقوم بإعادة تأهيل المحولات المسروقة والتالفة، وإعادة تصنيعها، وتزوير علامات تجارية، لإعادة بيعها بالسوق.

تلقي اللواء محمد يوسف، مدير مباحث شرطه الكهرباء، إخطارا من المقدم علاء عبدالصمد سعيد، رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا، بورود معلومات، بوجود مصنع غير مرخص، بإعادة تأهيل المحولات المسروقة والتالفة، وإعادة تصنيعها، وتزوير علامات تجارية، لإعادة بيعها بالسوق.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع شركة كهرباء مصر الوسطي، تمكن المقدم علاء عبدالصمد سعيد، رئيس مباحث كهرباء المنيا، ومسئولين شركة كهرباء مصر الوسطي، «المهندسة نحوي محمد السيد، رئيس قطاع الشمال، والمهندس طارق، من التحفظ على المصنع الذي يحمل اسمي شركة تمسي، وشركة الفنار» ،، وبداخلة 200 محول كهربائي، بقيمة تقديرية 60 مليون جنية- تم القبض على صاحبة «احمد. م. ع، 35 سنه»، وتحرر محضر بالواقعة

وبعرض المتهم على النيابة العامة، آمر المستشار أبوألوفا عيسي، المحامي العام لنيابيات شمال المنيا، بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات. وضبط وإحضار المتهم الهارب «حسن. م .ا»، والتحفظ على المصنع .