شكرا لقرائتكم خبر عن رفقاء في الحياة والممات.. 7 معلومات عن زوجة رئيس مصر الأسبق وفية العطيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحلت السيدة وفية أحمد العطيفي، زوجة رئيس جمهورية مصر المؤقت، الأسبق صوفي أبوطالب، عن عمر يناهز 80 عامًا.

«المصري اليوم» يرصد أبرز المعلومات عن زوجة رئيس مصر المؤقت الأسبق.

1. وفية أحمد العطيفي من مواليد عام 1941.

2. لديها أربعة أبناء، من صوفي أبوطلب وهم بنتان اسمهن ابتسام ونعمت، وذكران وهم الدكتور حسن الذي يععمل بكلية الطب بجامكعة الزقازيق، والدكتور أحمد وهو أستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

3. «رفقاء في الحياة والممات»، توفيّت وفية في نفس شهر رحيل زوجها، فبراير، إذ توفى هو الآخر بشهر فبراير عام 2008.

4. لها أربع أشقاء وهم صفاء الدين العطيفي، وعلي العطيفي، وعمر العطيفي، وجمال العطيفي وهو وزير الثقافة الأسبق.

5. وفية العطيفي تنتمي لعائلة من أعرق العائلات، إذ تمتد جذورها إلى سيدنا الحسين وهي عائلة تقدر العلم والعلماء.

6. تضم عائلتها عدد من الأشخاص الذين حققوا مكانة مرموقة في المجتمع، وشغلوا مناصب مثل وزير الثقافة والإعلام، ووكيل مجلس الشعب، ونقيب المحامين.

7. ستشع جنازة وفية أحمد العطيفي، من مركز طامية بمحافظة الفيوم، وستدفن في مقابر العئلة، اليوم، السبت، عقب صلاة العصر.

الدكتور صوفى أبوطالب، هو رابع رئيس لمصر بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات، إثر اغتيال الرئيس أنور السادات ١٩٨١، صار بعدها رئيسًا لمصر لفترة انتقالية، «مؤقتة»، من ٦ إلى ١٤ أكتوبر عام ١٩٨١، إلى أن تم اختيار الرئيس محمد حسنى مبارك، نائب الرئيس السادات آنذاك، رئيسًا للجمهورية.